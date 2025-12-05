I tifosi viola rispetteranno il patto: in 3.000 a Reggio Emilia per la salvezza

La parte di patto stabilita tra squadra e tifosi sarà sicuramente rispettata dai secondi: a Reggio Emilia saranno in 3.000

Domani la Fiorentina troverà a Reggio Emilia molti più tifosi di quanti chiunque avrebbe immaginato dopo l'ennesima delusione della stagione. La gara contro il Sassuolo vale già tantissimo e il patto siglato a Bergamo tra i tifosi e la squadra sarà ben rispettato dai prime. A ieri sera i biglietti venduti per il settore ospite del Mapei erano già 2.700 su 4.000 disponibili. In più, quasi 300 tifosi hanno deciso di guardare la partita dai settori di tribuna, portando così il dato a 3.000. Numeri, che per una squadra reduce da così tanti risultati negativi non erano affatto scontati.