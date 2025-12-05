Domani la Fiorentina troverà a Reggio Emilia molti più tifosi di quanti chiunque avrebbe immaginato dopo l'ennesima delusione della stagione. La gara contro il Sassuolo vale già tantissimo e il patto siglato a Bergamo tra i tifosi e la squadra sarà ben rispettato dai prime. A ieri sera i biglietti venduti per il settore ospite del Mapei erano già 2.700 su 4.000 disponibili. In più, quasi 300 tifosi hanno deciso di guardare la partita dai settori di tribuna, portando così il dato a 3.000. Numeri, che per una squadra reduce da così tanti risultati negativi non erano affatto scontati.
I tifosi viola rispetteranno il patto: in 3.000 a Reggio Emilia per la salvezza
Alle 19 chiuderà la vendita nel settore ospiti, ma l'assenza di tessera del tifoso permetterà acquisti dell'ultima ora nei settori riservati al tifo neroverde. La Curva Fiesole, come al solito, si è fatta sentire fin da subito, "convocando" tutti i tifosi viola al Mapei. Tutto questo per una squadra, che oggi più che mai, avrà bisogno del sostegno da parte del popolo viola. L'ambiente ha fatto la sua parte, dimostrando di essere disposto a seguirla anche nei momenti bui. Adesso toccherà agli uomini di Vanoli rispettare la propria parte del patto. Lo riporta La Nazione
