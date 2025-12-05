Mandragora e l’amore per Firenze. Nazione: “Sta soffrendo più di tanti altri”

Al centro di questa Fiorentina c'è sicuramente Rolando Mandragora. Personalità e leadership sono le due caratteristiche predominanti dell'ex Torino. E' il giocatore che parla di più, per tranquillizzare o incitare i compagni di squadra. Sta soffrendo più di tanti altri per la situazione in classifica, perché ama Firenze e la Fiorentina. Mandragora ha voluto rinnovare il contratto e non ha mai pensato ad altre destinazioni. E certamente non avrebbe neanche mai pensato di ritrovarsi in una situazione di classifica del genere con la sua Fiorentina.