Tuttosport: “Esodo viola al Mapei. La Fiorentina non può più perdere tempo”

Quella di domani è una sfida cruciale per il campionato della Fiorentina. La trasferta di Reggio Emilia è una grande occasione per centrare la prima vittoria in questo travagliato campionato. Quello che non mancherà sarà l'affetto del popolo viola. Secondo Tuttosport, oltre 3000 tifosi seguiranno la squadra, ma con questi ritmi di vendita, si potrebbe arrivare anche a quota 4000. L'appello di Edin Dzeko ha funzionato. Il patto tra il tifo e la squadra di Bergamo, ha compattato l'ambiente. 3 punti sarebbero vitali per dare serenità alla squadra ed a Vanoli. Il tifo viola ha mandato un segnale forte e chiaro a tutti, il sostegno non mancherà.