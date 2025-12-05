L'allenamento di ieri mattina al Viola Park ha accentuato ancor di più l'emergenza esterni per Paolo Vanoli. La Fiorentina, infatti, in queste ultime ore limerà i dettagli in vista della delicatissima sfida contro il Sassuolo di sabato, ma potrebbe farlo senza avere a disposizione due calciatori della batteria degli esterni.
La Nazione
Problemi sulle fasce per Vanoli: Gosens resta in dubbio, Fortini rischia il forfait
La seduta di oggi scioglierà molti dubbi, ma la trasferta di Reggio Emilia potrebbe non vedere protagonista, ancora una volta, Robin Gosens out da più di un mese per una lesione di primo grado al retto femorale. In più, martedì Niccolò Fortini ha accusato alcuni acciacchi di stagione e negli ultimi giorni non si è potuto allenare. Per il tedesco rimane la sensazione che non possa partire dal 1', ma al massimo entrare a gara in corso. L'opzione più probabile rimane, comunque, il recupero completo per la gara di giovedì con la Dinamo Kiev. Per il classe 2006, alle prese con una normale influenza, sarà corsa contro il tempo. In questo caso, alle 15:45, Paolo Vanoli potrebbe essere più chiaro, vista la conferenza stampa della vigilia che si terrà al Viola Park.
In caso di doppia assenza, la Fiorentina si presenterà a Reggio Emilia con solo due terzini di ruolo, Dodò e Parisi. Dovrebbe mancare anche Fazzini, ancora alle prese con i postumi di un problema alla caviglia accusato in Conference. Lo riporta La Nazione
