Repubblica: “Alla ricerca del vero Gud. Ecco le idee di Vanoli per l’islandese”

Fin dal suo arrivo a Firenze le aspettative su Albert Gudmundsson erano alte. L'islandese aveva fatto vedere grandi cose a Genova, e la Fiorentina in totale ha speso 25 milioni per portarlo a Firenze. Eppure dopo un anno e mezzo, quello che rimane è un senso di incompiutezza, nè Pioli, nè Vanoli sono riusciti a riattivarlo (per ora). Il tecnico potrebbe passare a 4 a Reggio Emilia, inserendo anche Gudmundsson in una posizione diversa.