Fin dal suo arrivo a Firenze le aspettative su Albert Gudmundsson erano alte. L'islandese aveva fatto vedere grandi cose a Genova, e la Fiorentina in totale ha speso 25 milioni per portarlo a Firenze. Eppure dopo un anno e mezzo, quello che rimane è un senso di incompiutezza, nè Pioli, nè Vanoli sono riusciti a riattivarlo (per ora). Il tecnico potrebbe passare a 4 a Reggio Emilia, inserendo anche Gudmundsson in una posizione diversa.
Repubblica: “Alla ricerca del vero Gud. Ecco le idee di Vanoli per l’islandese”
Albert Gudmundsson ancora non incide nella Fiorentina. Vanoli potrebbe apportare dei cambiamenti, coinvolgendo l'ex Genoa
Le idee—
In un 4-4-2, Gudmundsson potrebbe agire da esterno a sinistra, oppure da seconda punta, dietro a Kean o Piccoli. Mentre in un 4-3-2-1 sarebbe uno dei due trequartisti alle spalle della prima punta. Nelle ultime due di campionato è rimasto in panchina, ma un cambio di sistema potrebbe aiutare l'islandese a ritrovare la forma migliore.
