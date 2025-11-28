Viola News
Grosso: “Berardi? Starà fuori nelle prossime settimane”

Le parole di Grosso sulle condizioni di Berardi
Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Berardi a una settimana dalla partita con la Fiorentina: "Ha avuto qualcosa che non gli permetterà di stare in campo per i prossimi giorni o settimane. Dispiace, è un giocatore importante, mi auguro non sia nulla di grave".

