Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Berardi a una settimana dalla partita con la Fiorentina: "Ha avuto qualcosa che non gli permetterà di stare in campo per i prossimi giorni o settimane. Dispiace, è un giocatore importante, mi auguro non sia nulla di grave".
Grosso: "Berardi? Starà fuori nelle prossime settimane"
Grosso: “Berardi? Starà fuori nelle prossime settimane”
Le parole di Grosso sulle condizioni di Berardi
