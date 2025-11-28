Sarri giura amore: “Vorrei chiudere la carriera alla Lazio e allenarla al Flaminio”

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri giura amore ai biancocelesti, le parole in una intervista concessa a Dazn: "Vorrei chiudere la carriera con la Lazio che riesca a prendere il Flaminio, che alla prima partita ci sia io in panchina e che lo stadio si chiami Tommaso Maestrelli"
