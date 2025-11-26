L'ex calciatore Bruno Giordano ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, nella quale, oltre alla Lazio, ha citato anche la Fiorentina. Ecco un passaggio delle sue dichiarazioni.
Giordano: “Fiorentina era superiore alla Lazio in estate. Devono approfittarne”
Le parole dell'ex attaccante
"Atalanta e Fiorentina in estate potevano essere considerate superiori alla Lazio, eppure sono in difficoltà. Zaccagni e compagni devono approfittare di questo. I biancocelesti hanno il dovere di puntare all'Europa".
