Giordano: “Fiorentina era superiore alla Lazio in estate. Devono approfittarne”

Bruno Giordano
Le parole dell'ex attaccante
Redazione VN

L'ex calciatore Bruno Giordano ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, nella quale, oltre alla Lazio, ha citato anche la Fiorentina. Ecco un passaggio delle sue dichiarazioni.

"Atalanta e Fiorentina in estate potevano essere considerate superiori alla Lazio, eppure sono in difficoltà. Zaccagni e compagni devono approfittare di questo. I biancocelesti hanno il dovere di puntare all'Europa".

