Giordano: “Fiorentina era superiore alla Lazio in estate. Devono approfittarne”

L'ex calciatore Bruno Giordano ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, nella quale, oltre alla Lazio, ha citato anche la Fiorentina . Ecco un passaggio delle sue dichiarazioni.

"Atalanta e Fiorentina in estate potevano essere considerate superiori alla Lazio, eppure sono in difficoltà. Zaccagni e compagni devono approfittare di questo. I biancocelesti hanno il dovere di puntare all'Europa".