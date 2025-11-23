Ecco cosa fa oggi l'ex centrocampista.

Redazione VN 23 novembre 2025 (modifica il 23 novembre 2025 | 19:00)

L'ex calciatore Lucas Biglia ha rilasciato un'intervista a Diretta nella quale ha raccontato la sua vita di oggi ed il suo passato in Italia. Ecco alcuni passaggi.

Come si svolge la tua vita oggi? — "Guarda, per esempio questo weekend noi (l'Anderlecht) giochiamo domenica (Biglia è attualmente vice allenatore dell'Anderlecht n.d.r.). Il lunedì mattina prendo l'aereo, atterro a Milano e da lì in treno verso Firenze. Poi mercoledì notte rientro a Milano, dove dormo, e riparto giovedì mattina per Bruxelles".

Stai avendo un ritmo più duro di quando giocavi... — "E sto anche prendendo lezioni di inglese, che è la lingua che usiamo all'Anderlecht per comunicare con i calciatori. Nella mia carriera ho imparato il francese e l'italiano e l'inglese l'ho sempre parlato "a livello di campo", e ora sto provando a fare lezione due volte alla settimana. Ma tra allenamenti e il fatto che devo alternare lo spagnolo a casa, il francese al club e l'italiano a Coverciano... Fino a metà dicembre che finisco il corso ho chiesto al mio professore di avere un po' di pazienza con me!".

Gli anni a Roma — "Il primo mi è servito d'adattamento, ma poi credo di aver disputato tre ottime stagioni. Ricordo quella doppietta alla Fiorentina, l'unica della mia carriera. E nonostante l'addio complicato e doloroso non intendo chiudere mai la porta perché se un giorno mi dovesse chiamare Lotito per allenare la Lazio è ovvio che ci andrò!".

Perché hai scelto Coverciano? — "Ne avevo parlato anche con Cambiasso (Esteban), perché inizialmente pensavo di farlo in Spagna. Ma su suo consiglio ho scelto di venire a preparare in Italia i corsi Uefa B e Uefa A, quello che sto preparando ora, perché a livello tattico questo campionato mi ha dato qualcosa di unico. Ed è fondamentale, nel momento in cui vuoi imparare a diventare tecnico, ascoltare e formarti".