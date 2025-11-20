Turchia, furto durante la sfida con la Spagna per la squadra di Montella

La Turchia di Vincenzo Montella è stata vittima di un furto durante la partita contro la Spagna

Redazione VN 20 novembre - 22:24

La Turchia dell'ex viola Vincenzo Montella, martedì durante la sfida contro la Spagna pareggiata 2-2, è stata vittima di un furto negli spogliatoi. La gara si è disputata a La Cartuja di Siviglia, dove lo scorso anno la Fiorentina ha disputato l'andata delle semifinali di Conference League contro il Real Betis.

La polizia, in merito al furto, indaga sulla scomparsa di un orologio del valore di circa 200mila euro e di due anelli stimati in oltre 60mila euro ciascuno. L'allarme sarebbe scattato al momento dell'arrivo della squadra in aeroporto. Un giocatore si è accorto della mancanza dei gioielli e ha avvisato la sicurezza della Federcalcio spagnola.

Gli agenti e la sicurezza privata dello stadio hanno poi ritrovato orologio e anelli. Rimane in corso un'indagine per individuare gli autori del furto e determinare con precisione come sia avvenuta la sottrazione in un luogo sorvegliato.