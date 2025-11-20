Gravina senza dubbi: “Vedo entusiasmo. Sono convinto che andremo ai Mondiali”

“ Il mio ottimismo deriva dall'entusiasmo che vedo all'interno di questa squadra . Devo necessariamente essere ottimista nel credere in Rino Gattuso e nei ragazzi, che non sono così scarsi come da qualche parte si vuole far emergere”, ha dichiarato Gravina, respingendo le critiche che hanno accompagnato gli ultimi mesi degli Azzurri.

Il numero uno della Federcalcio ha ribadito la propria fiducia nel percorso di qualificazione ai Mondiali:“Sono convinto che andremo ai Mondiali, ma non ci si qualifica perché ti chiami Italia, Francia o Spagna. Ci si va perché si vince, perché si progetta e si lavora. E noi stiamo cercando di fare proprio questo”.