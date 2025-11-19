Aia, il presidente Zappi verso il deferimento. Le indagini della Procura Federale

La Procura Federale della Federcalcio ha appena chiuso - riporta l'Ansa - le indagini sul presidente dell'Associazione italiana arbitri (Aia), Antonio Zappi, per presunte pressioni legate al cambio ai vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, dove Maurizio Ciampi e Alberto Pizzi sono stati sostituiti da Daniele Orsato e Stefano Braschi. Secondo quanto si apprende, l'indagine è stata avviata a seguito di una segnalazione giunta agli uffici federali da parte di un associato Aia, che riferiva di pressioni esercitate dal presidente e dal Comitato Nazionale su alcuni organi tecnici per sollecitarne le dimissioni.