La Procura Federale della Federcalcio ha appena chiuso - riporta l'Ansa - le indagini sul presidente dell'Associazione italiana arbitri (Aia), Antonio Zappi, per presunte pressioni legate al cambio ai vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, dove Maurizio Ciampi e Alberto Pizzi sono stati sostituiti da Daniele Orsato e Stefano Braschi. Secondo quanto si apprende, l'indagine è stata avviata a seguito di una segnalazione giunta agli uffici federali da parte di un associato Aia, che riferiva di pressioni esercitate dal presidente e dal Comitato Nazionale su alcuni organi tecnici per sollecitarne le dimissioni.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news Aia, il presidente Zappi verso il deferimento. Le indagini della Procura Federale
altre news
Aia, il presidente Zappi verso il deferimento. Le indagini della Procura Federale
Situazione complicata attualmente nel massimo organo arbitrale
La segnalazione sarebbe però successivamente risultata priva di fondamento, mentre lo stesso firmatario avrebbe presentato una querela alla Procura della Repubblica sostenendo l'uso improprio dei propri dati personali e di non aver mai firmato alcun esposto. La Procura Federale ha deciso di procedere comunque arrivando alla chiusura indagini che manifesta l'intenzione del deferimento. Il presidente Zappi ha ora quindici giorni di tempo per motivare la sua difesa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA