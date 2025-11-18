Paolo Maldini, ex capitano e dirigente del Milan, è intervenuto a margine del 40° Premio Viareggio, di cui sarà ospite questa sera, parlando di calcio e non solo. Tra i temi affrontati anche Stefano Pioli, suo ex tecnico.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news Maldini: “Io alla Fiorentina? In Italia e fuori per me c’è solo una squadra”
altre news
Maldini: “Io alla Fiorentina? In Italia e fuori per me c’è solo una squadra”
Maldini commenta Pioli a Firenze: "Peccato, speravo facesse meglio". Sull'arrivo a Firenze: "Per me c'è solo una squadra"
Pioli—
E' un peccato. Sinceramente riuscire a capire il perché dall'esterno è molto difficile. Firenze non è un ambiente facile ma sinceramente pensavo e speravo che facesse meglio.
Il possibile arrivo a Firenze—
Mi ha chiamato mio cugino che vive in Toscana e gli ho detto 'Guarda io non so niente' (ride, ndr). Per me in Italia, sinceramente, c'è solamente una squadra e così sarà.
© RIPRODUZIONE RISERVATA