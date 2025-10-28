Vincenzo Montella nella sua prima parentesi alla Fiorentina, ha fatto divertire tutti. La sua era una viola spettacolare, che occupava stabilmente le prime posizioni della classifica. Proprio l'attuale ct della Turchia ha parlato della sua avventura fiorentina, a Viva El Futbol:
Montella: “Ecco come nacque la mia viola. Macia sapeva comprare i giocatori”
"Sono stati 3 anni meravigliosi, che forse non mi sono goduto a pieno. Abbiamo fatto qualcosa di rivoluzionario, per quel periodo del calcio italiano. Ma come nasce ciò? Io arrivo alla Fiorentina, non avevamo giocatori, dopo il ritiro ne avevamo pochissimi, e poi arrivarono 18 giocatori. All'inizio Macia, che era bravissimo a comprare giocatori, aveva preso Borja Valero e Rodriguez, retrocessi in Spagna, e poi Mati Fernandez, stavamo costruendo la squadra. La società mi disse che bisognava far innamorare di nuovo le persone allo stadio, e che bisognava giocare bene. Quindi prendemmo Aquilani, ed a quel punto ci mancava un play. Vedevo la squadra che giocava in un certo modo, e c'era la possibilità di prendere Pizarro. Invece la società voleva un giocatore strutturato, perchè avevamo già Borja e Aquilani. Alla fine mi imposi su Pizarro, e lui arrivò negli ultimi giorni. L'obiettivo era giocare bene, e Pizarro fu una grande scelta. In 3 anni arrivammo quarti"
