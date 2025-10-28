Montella: “Ecco come nacque la mia viola. Macia sapeva comprare i giocatori”

"Sono stati 3 anni meravigliosi, che forse non mi sono goduto a pieno. Abbiamo fatto qualcosa di rivoluzionario, per quel periodo del calcio italiano. Ma come nasce ciò? Io arrivo alla Fiorentina, non avevamo giocatori, dopo il ritiro ne avevamo pochissimi, e poi arrivarono 18 giocatori. All'inizio Macia, che era bravissimo a comprare giocatori, aveva preso Borja Valero e Rodriguez, retrocessi in Spagna, e poi Mati Fernandez, stavamo costruendo la squadra. La società mi disse che bisognava far innamorare di nuovo le persone allo stadio, e che bisognava giocare bene. Quindi prendemmo Aquilani, ed a quel punto ci mancava un play. Vedevo la squadra che giocava in un certo modo, e c'era la possibilità di prendere Pizarro. Invece la società voleva un giocatore strutturato, perchè avevamo già Borja e Aquilani. Alla fine mi imposi su Pizarro, e lui arrivò negli ultimi giorni. L'obiettivo era giocare bene, e Pizarro fu una grande scelta. In 3 anni arrivammo quarti"