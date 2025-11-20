Gattuso dopo il sorteggio: “Spero che a marzo la Serie A si fermi per i playoff”

Le parole del CT dopo il sorteggio dei playoff dell'Italia

Subito dopo il sorteggio dei playoff mondiali, che ha accoppiato l’Italia all’Irlanda del Nord nella semifinale di marzo, il CT Gennaro Gattuso ha commentato ai microfoni di Sky Sport la prossima sfida degli Azzurri.

“L’Irlanda del Nord è una squadra fisica e che non molla mai. Dobbiamo giocarcela, è quello che ripeto da tre mesi. Sapevamo che saremmo passati da questo playoff e che dobbiamo migliorare. Guardiamo al futuro con fiducia”.

Tra i temi più attesi, anche quello legato a Federico Chiesa:“Il problema è di Chiesa, lo sapete bene. Io lo chiamo sempre, ci parlo prima delle convocazioni. Non è Gattuso che non lo vede: il problema ce l’ha lui”, ha precisato il CT, lasciando intendere come la condizione fisica e la continuità dell’esterno restino un’incognita.

Intervenuto poi a Rai Sport, Gattuso ha allargato lo sguardo alle altre possibili avversarie del percorso playoff:“Dipende solo da noi, ma pensiamo alla prima partita. Sappiamo che squadre sono Galles e Bosnia: i primi hanno uno stadio che spinge molto, i secondi giocano in impianti non all’avanguardia. Prima la semifinale, poi vedremo”.

Più che l’avversario, a preoccupare il Commissario Tecnico è il calendario fitto:“Parlando anche con colleghi come Montella, ho visto che in Turchia il campionato si fermerà mentre si giocheranno le coppe europee. Spero che succeda la stessa cosa anche in Italia, per permetterci di preparare al meglio i playoff”.