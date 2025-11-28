Atalanta, Palladino monitora Scalvini per la Fiorentina. Kolasinac c’è

Prosegue l'avvicinamento ad Atalanta-Fiorentina di domenica. Palladino monitora le condizioni di Scalvini, che saranno aggiornate giorno per giorno dopo il risentimento muscolare all’adduttore destro, Kolasinac intanto si è ripreso il posto in difesa. Dopo il grave infortunio l'ex Arsenal potrebbe giocare nei tre difensivi.
