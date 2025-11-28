Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news Ahi Sassuolo, si ferma Berardi contro il Como: problema muscolare

altre news

Ahi Sassuolo, si ferma Berardi contro il Como: problema muscolare

Ahi Sassuolo, si ferma Berardi contro il Como: problema muscolare - immagine 1
Berardi si ferma a una settimana dalla sfida contro la Fiorentina
Redazione VN

Domenico Berardi a una settimana dalla partita tra Fiorentina e Sassuolo si ferma per un guaio muscolare. Durante il match contro il Como, il capitano dei neroverdi si è fermato al 50' dopo uno scatto sulla destra chiamando subito i soccorsi e il cambio bloccando la gamba, segno evidente che ha sentito tirare il muscolo.

Leggi anche
Sarri giura amore: “Vorrei chiudere la carriera alla Lazio e allenarla al Flaminio”
Atalanta, Palladino monitora Scalvini per la Fiorentina. Kolasinac c’è

© RIPRODUZIONE RISERVATA