Ahi Sassuolo, si ferma Berardi contro il Como: problema muscolare

Domenico Berardi a una settimana dalla partita tra Fiorentina e Sassuolo si ferma per un guaio muscolare. Durante il match contro il Como, il capitano dei neroverdi si è fermato al 50' dopo uno scatto sulla destra chiamando subito i soccorsi e il cambio bloccando la gamba, segno evidente che ha sentito tirare il muscolo.
