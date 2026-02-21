Viola News
Corvino si lamenta, ma non cita la Fiorentina: “Tutte hanno investito di più”

L'ex Ds viola Corvino dimentica la Fiorentina nella corsa salvezza e commenta: "Tutte le altre hanno speso più di noi"
Redazione VN

Pantaleo Corvino ha concesso un'intervista sulle pagine della Gazzetta dello Sport. L'ex Ds viola e plenipotenziario nello stesso ruolo al Lecce si è concentrato sulla lotta salvezza che coinvolge i salentini (e i gigliati). Eppure Corvino non ha menzionato la Fiorentina tra i club avversari nell'obiettivo di restare in Serie A:

Tutte le dirette concorrenti hanno potuto investire molto più di quanto abbiamo fatto noi. Dal Pisa alla Cremonese, passando per Verona, Sassuolo, Cagliari e Parma. Sarà dura, ma noi abbiamo fatto il massimo per rimanere competitivi, trattenendo i nostri talenti anche di fronte a offerte importanti.

