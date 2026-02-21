Fiorentina, Vanoli celebra la profondità della rosa: seconde linee protagoniste

Secondo La Repubblica, la Fiorentina sta vivendo una fase di crescita importante sotto la guida di Paolo Vanoli. La vittoria per 3-0 in Conference League contro lo Jagiellonia Białystok ha messo in evidenza il valore delle seconde linee, capaci di subentrare senza problemi ai titolari e di incidere sulla partita. Ranieri, Fazzini e Piccoli hanno dimostrato affidabilità, sacrificio e qualità, candidandosi come alternative credibili per le sfide future in campionato e in Europa.