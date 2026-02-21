Fiorentina, Vanoli celebra la profondità della rosa: seconde linee protagoniste

Secondo La Repubblica, la Fiorentina sta vivendo una fase di crescita importante sotto la guida di Paolo Vanoli. La vittoria per 3-0 in Conference League contro lo Jagiellonia Białystok ha messo in evidenza il valore delle seconde linee, capaci di subentrare senza problemi ai titolari e di incidere sulla partita. Ranieri, Fazzini e Piccoli hanno dimostrato affidabilità, sacrificio e qualità, candidandosi come alternative credibili per le sfide future in campionato e in Europa.
La Fiorentina cresce con le seconde linee: Ranieri, Fazzini e Piccoli convincono in Conference League
Vanoli ha sottolineato come la competitività interna sia un elemento fondamentale per la crescita della squadra: “La stampa le chiama 'riserve', ma nella nostra rosa di seconde linee ce ne sono poche. Abbiamo preso gli schiaffi ma ci siamo sempre rialzati”. Un messaggio chiaro che conferma la filosofia di gestione della rosa e l’importanza di ogni giocatore in questa fase della stagione, tra obiettivi europei e lotta per la salvezza.
