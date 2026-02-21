Orgoglio viola: giovani e italiani protagonisti, Fazzini e Ranieri brillano in Europa

Questa mattina, La Repubblica, evidenzia come la Fiorentina abbia valorizzato l’apporto dei propri giovani e dei giocatori italiani nella trasferta europea di Białystok. La squadra ha schierato 13 giocatori provenienti dal settore giovanile su 24 convocati. Ben otto i Primavera in panchina, a conferma dell’attenzione del club alla crescita interna e alla costruzione di una rosa competitiva. Il capitano Ranieri ha ritrovato la fascia, segnando il gol che ha sbloccato la partita, mentre Jacopo Fazzini , rientrato da un lungo infortunio alla caviglia, ha partecipato attivamente a tutte e tre le reti.

Il tecnico Vanoli ha lodato entrambi i giocatori e l’intero gruppo: “Il processo più difficile è capire dove eravamo e dove siamo ora. I ragazzi hanno sempre lavorato bene e questi sono i risultati”. Secondo Repubblica, l’ottima prestazione della Fiorentina rappresenta un segnale positivo per il prosieguo della stagione, sia in campionato che in Europa, con una squadra meno dipendente dai titolari e più pronta a competere anche con le seconde linee.