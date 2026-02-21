Questa mattina, La Repubblica, evidenzia come la Fiorentina abbia valorizzato l’apporto dei propri giovani e dei giocatori italiani nella trasferta europea di Białystok. La squadra ha schierato 13 giocatori provenienti dal settore giovanile su 24 convocati. Ben otto i Primavera in panchina, a conferma dell’attenzione del club alla crescita interna e alla costruzione di una rosa competitiva. Il capitano Ranieri ha ritrovato la fascia, segnando il gol che ha sbloccato la partita, mentre Jacopo Fazzini, rientrato da un lungo infortunio alla caviglia, ha partecipato attivamente a tutte e tre le reti.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Orgoglio viola: giovani e italiani protagonisti, Fazzini e Ranieri brillano in Europa
Repubblica
Orgoglio viola: giovani e italiani protagonisti, Fazzini e Ranieri brillano in Europa
Fiorentina valorizza giovani e italiani in Europa: Ranieri e Fazzini brillano
Il tecnico Vanoli ha lodato entrambi i giocatori e l’intero gruppo: “Il processo più difficile è capire dove eravamo e dove siamo ora. I ragazzi hanno sempre lavorato bene e questi sono i risultati”. Secondo Repubblica, l’ottima prestazione della Fiorentina rappresenta un segnale positivo per il prosieguo della stagione, sia in campionato che in Europa, con una squadra meno dipendente dai titolari e più pronta a competere anche con le seconde linee.
© RIPRODUZIONE RISERVATA