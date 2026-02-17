3 squadre a +3 sulla Fiorentina, su chi fare la corsa? Lecce, Genoa o Cremonese?

Viola News
Lecce, Genoa e Cremonese appaiate a 24 punti nella classifica di Serie A , +3 sulla Fiorentina. Su chi correre per la salvezza?
Su chi fare la corsa? Con la vittoria abbastanza inattesa del Lecce a Cagliari, adesso ci sono tre squadre a 24 punti, +3 sulla Fiorentina terzultima. Sono proprio Lecce, Genoa e Cremonese le tre compagini in coabitazione nella classifica di Serie A.

Momenti di forma differenti, diversi stili, un unico obiettivo: metterne dietro almeno una, sfruttando gli scontri diretti con tutte e tre al ritorno. Vi chiediamo dunque: chi dovrebbe mettere nel mirino la Fiorentina di Vanoli?

