SONDAGGIO – Chi schierare contro lo Jagiellonia?

Privilegiare al massimo il campionato o mantenere il timone saldo anche sulla Conference League? Questo il dilemma che tiene banco in questi giorni prima della gara di andata valevole per il play off di Conference League, con la Fiorentina che si prepara alla lunga trasferta in Polonia contro lo Jagiellonia. La temperatura polare non giova ai muscoli dei calciatori (e ai tifosi al seguito) e il rischio di infortuni e di affaticamento è alto. Se foste sulla panchina della Fiorentina, come vi comportereste? Ditelo nel sondaggio e, se volete, anche nei commenti.