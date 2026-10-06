La Fiorentina riprende gli allenamenti e Vanoli ritrova progressivamente i nazionali, tutti attesi tra oggi e domani tranne Mastantuono. Oulai è già rientrato ieri, mentre Beto è stato il primo a tornare, partecipando anche al test di sabato con la Primavera. Fagioli, Ndour e Njie si aggregheranno domani: gli ultimi due sono reduci dai gol segnati rispettivamente con l’Italia e la Svezia Under 21. Il tecnico avrà così sette nazionali su otto a disposizione a tre giorni dalla sfida con il Genoa.

Dopo due settimane di lavoro sui giocatori rimasti al Viola Park, con doppie sedute dedicate soprattutto alla preparazione atletica, l’attenzione si sposta sulla delicata trasferta di sabato pomeriggio a Marassi. Restano due dubbi principali: la disponibilità di Mastantuono e la scelta del terzino sinistro, con il ballottaggio aperto tra Viery e Valdepeñas.

Durante i due giorni di riposo alcuni viola hanno approfittato della pausa per una breve vacanza lontano da Firenze. Tra loro Viery, protagonista di una fuga romantica a Parigi, dove ha chiesto alla compagna Isadora di sposarlo sulle sponde della Senna. Lo scrive il Corriere dello Sport.