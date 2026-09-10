Vanoli, autore di una salvezza miracolosa la scorsa stagione, è stato richiamato dopo l'esonero di Fabio Grosso. E se anche la squadra non è stata costruita per lui, adesso ha la Fiorentina che chiedeva a partire dagli esterni: con Gnonto, Njie, ma soprattutto Goncalves e Mastantuono, ci sono prospettive diverse rispetto a quelle con Solomon e Harrison.

L'obiettivo principale è quello di costruire un accenno di gioco mai intravisto nelle tre settimane di impegni ufficiali con Grosso. Nel sistema di gioco di Vanoli, Mastantuono e Gonsalves saranno le pedine chiave, in attesa di capire chi tra Beto e Pellegrino si sposa meglio con i due esterni. Lo riporta Il Corriere dello Sport.