Vanoli è pronto a ripartire dopo una sosta giudicata troppo lunga, che ha spezzato il ritmo del campionato e sottratto molti giocatori, ma ha consentito di lavorare intensamente al Viola Park. Il tecnico ha elogiato Fagioli, definendolo forte, tatticamente intelligente e capace di interpretare ruoli diversi, chiedendogli ora continuità. Ha poi applaudito la crescita «esponenziale» di Ndour e il coraggio mostrato nel gol contro la Polonia, augurandogli la Nazionale maggiore: «Se lo merita». Tutti i nazionali sono rientrati motivati, ma l’attenzione è ormai sul Genoa, squadra organizzata e capace di pressare, il cui valore non è rispecchiato dalla classifica. Marassi sarà un nuovo banco di prova per una Fiorentina talentuosa, che Vanoli sente sua fin dal ritorno.

Atta resta fuori per un sovraccarico funzionale all’addome: dopo un mese di alti e bassi, lo staff ha rallentato il lavoro e impostato un percorso specifico, con il rientro previsto soltanto al pieno recupero. Mastantuono ha impressionato Vanoli per la disciplina e, a diciannove anni, può recuperare anche tornando due giorni prima della gara. Gonçalves, invece, ha sfruttato le tre settimane per allenarsi a fondo e migliorare sensibilmente: il tecnico ne ha sottolineato professionalità e qualità. Resta aperta la scelta tra il portoghese nel 4-2-3-1 e Brescianini nel 4-3-3, in funzione della soluzione più efficace contro i rossoblù.

Parole importanti anche per Ranieri e il suo rinnovo: «Luca è la Fiorentina». Per Vanoli la leadership non dipende dalla fascia, ma dalla presenza costante nello spogliatoio; il nuovo contratto premia chi rappresenta i valori del club, nelle difficoltà come nei momenti positivi. A sostenere il percorso ci sono i numeri: con Vanoli i viola sono rimasti imbattuti in 12 delle ultime 13 gare di Serie A, con cinque vittorie, sette pareggi e sei clean sheet; l’unica sconfitta è lo 0-4 contro la Roma del 4 maggio. Inoltre, tutti i sei gol segnati in questo campionato sono arrivati su azione, caratteristica condivisa con Milan, Parma e Venezia. Lo scrive il Corriere dello Sport.