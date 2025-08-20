Viola News
CorSport sull'attacco: "Ancora contatti per Piccoli. Ci sono altri 2 nomi a 25mln"

Il Corriere dello sport fa il punto sull'attacco della Fiorentina di Pioli
La Fiorentina e il Cska Mosca attendono la decisione di Lucas Beltran, a cui è stato offerto un contratto quinquennale da 3 milioni netti a stagione. I russi hanno già presentato un’offerta ufficiale di 11 milioni più bonus, accettata subito dai viola. Ora la scelta è nelle mani dell’attaccante argentino, il cui eventuale addio permetterebbe al club di alleggerire il monte ingaggi e di reinvestire su un nuovo centravanti, da tempo richiesto da Stefano Pioli.

Il primo obiettivo resta Roberto Piccoli del Cagliari, per cui i sardi chiedono 25 milioni o un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti e il giocatore, seguito dalla stessa agenzia di Kean e Dzeko, resta il nome più caldo. In alternativa, la Fiorentina segue anche Fotis Ioannidis del Panathinaikos,anch’egli valutato intorno ai 25 milioni, con contratto in scadenza nel 2028. Entrambi sarebbero ideali per il progetto tecnico di Pioli, che intende schierare due punte.

L’ultimo profilo entrato nel mirino è George Ilenikhena, classe 2006 del Monaco, acquistato dai francesi un anno fa per circa 19 milioni dall’Anversa. Mancino, alto 1,85, veloce e tecnico, ha già collezionato 32 presenze e 6 reti con i monegaschi, comprese due in Champions League. Il suo contratto scade nel 2029 e la valutazione è simile a quella di Piccoli e Ioannidis, attorno ai 25 milioni. Nonostante i costi elevati, anche il giovane talento franco-nigeriano resta nella lista dei dirigenti viola per rinforzare l’attacco. Lo scrive il Corriere dello Sport.

