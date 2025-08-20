CorSport sull’attacco: “Ancora contatti per Piccoli. Ci sono altri 2 nomi a 25mln”

L’ultimo profilo entrato nel mirino è George Ilenikhena, classe 2006 del Monaco, acquistato dai francesi un anno fa per circa 19 milioni dall’Anversa. Mancino, alto 1,85, veloce e tecnico, ha già collezionato 32 presenze e 6 reti con i monegaschi, comprese due in Champions League. Il suo contratto scade nel 2029 e la valutazione è simile a quella di Piccoli e Ioannidis, attorno ai 25 milioni. Nonostante i costi elevati, anche il giovane talento franco-nigeriano resta nella lista dei dirigenti viola per rinforzare l’attacco. Lo scrive il Corriere dello Sport.