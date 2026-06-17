Nell’ottica di sostituire i vari Dodo, Fortini e Gosens, che la Fiorentina conta di cedere nelle prossime settimane, restano d’attualità Joao Mario della Juventus, Destiny Udogie del Tottenham (pur con le dovute cautele) e Roy Revivo del Maccabi Tel Aviv.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport sulla difesa: “Da Udogie a Obert. I movimenti che ha in mente Paratici”
Corriere dello Sport
CorSport sulla difesa: “Da Udogie a Obert. I movimenti che ha in mente Paratici”
Da non scartare Viery del Gremio e Adam Obert del Cagliari, anche se quest’ultimo in alternativa al brasiliano che piace di più
Senza contare che la società viola potrebbe prendere in considerazione l’acquisto di un centrale versatile, e quindi utile a ogni evenienza.
In tal senso da non scartare Viery del Gremio e Adam Obert del Cagliari, anche se quest’ultimo in alternativa al brasiliano che piace di più ma costa 20 milioni di euro. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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