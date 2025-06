CorSport su Kean: “Fiorentina, via la clausola. Ma serve la risposta di Moise”

Dettagli sul futuro di Moise Kean a Firenze

Redazione VN 9 giugno - 06:33

L’estate della Fiorentina non sarà condizionata solo dalla scelta del nuovo allenatore,ma ruoterà anche attorno al futuro di Moise Kean. L’attaccante, tornato protagonista durante la stagione, è al centro delle strategie viola sia per il mercato in entrata e uscita sia per la costruzione del progetto tecnico. A preoccupare è la clausola da 52 milioni valida dal 1° luglio per due settimane, che potrebbe permettere a qualsiasi club di acquistarlo senza trattative, rendendo urgente una riflessione da parte della dirigenza.

Kean si trova bene a Firenze, dove è rinato calcisticamente, e la Fiorentina punta su questo legame per prolungare il rapporto, ma con condizioni riviste. Il contratto in essere fino al 2029 prevede uno stipendio da 2,2 milioni annui e la clausola, considerata ora troppo bassa rispetto al valore raggiunto dal giocatore. Il club vorrebbe eliminarla o alzare l’importo per evitare di perdere il centravanti a condizioni sfavorevoli, ma l’accordo dipenderà anche dalla disponibilità del giocatore e del suo entourage.

Ora la decisione spetta a Kean, che si gode le vacanze dopo l’esclusione dalla Nazionale per un problema fisico. Il suo obiettivo principale resta il Mondiale 2026 e il percorso verso la titolarità in azzurro passerà anche dalla scelta del club dove giocare. A Firenze ha spazio e fiducia, mentre altrove potrebbe rischiare di finire ai margini.Per ora nessun top club si è mosso concretamente, anche se il Manchester United continua a monitorare attentamente la situazione. Lo scrive il Corriere dello Sport.