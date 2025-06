La Nazione su Kean: “Serve una nuova clausola da 80mln. Attenzione allo United”

La Fiorentina ha 24 giorni di tempo, fino al 1° luglio, per risolvere il “caso Kean”, legato a una clausola rescissoria da 52 milioni di euro. Se entro quella data non verrà raggiunto un nuovo accordo, qualsiasi club potrà acquistare l’attaccante semplicemente versando la cifra prevista, con una finestra operativa di due settimane.

Il giocatore è felice a Firenze, ma per evitare rischi il club viola vuole rinegoziare il contratto: serve un prolungamento di almeno tre anni a partire dal 2025, un adeguamento dell’ingaggio e un forte rialzo della clausola, che potrebbe salire tra i 70 e gli 80 milioni. Non sarà semplice, anche per via di altri impegni economici del club (come i 3 milioni annui dati a De Gea).