Fiorentina, il pericolo viene dall’Inghilterra. CorFio: “United su Moise Kean”

Moise Kean ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale alla vigilia della partita contro la Norvegia a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra, ma gli esami hanno escluso lesioni gravi. La decisione di fermarsi è stata presa per precauzione, dopo una stagione intensa e un finale condizionato da piccoli fastidi, soprattutto dopo la semifinale di Conference League contro il Betis. Una situazione che ha costretto Spalletti a rivedere i piani, puntando su Retegui, mentre in casa Fiorentina si respira sollievo per l’assenza di problemi seri.