Italia, brutte notizie per Kean: l’attaccante ha già lasciato il ritiro

Moise Kean lascia la Nazionale italiana per infortunio: salterà le prossime due gare per le qualificazioni ai Mondiali

Brutte notizie per l'Italia, che perde Moise Kean per le prossime due gare valevoli per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio contro Norvegia e Moldavia. Questo il report azzurro: