Futuro Kean, CorSport: “Moise ha deciso”. Cambia qualcosa con Motta a Firenze?

Il futuro allenatore non rappresenta un problema per Kean, che viene visto come il punto fermo su cui qualsiasi tecnico dovrà costruire. Nemmeno l’eventuale arrivo di Thiago Motta — che in passato alla Juventus gli ha chiuso le porte — cambierebbe la situazione: oggi, a Firenze, è Kean il valore da proteggere. La società ha già mostrato la capacità di gestire situazioni simili, come accaduto con De Gea, e sa che servono ancora alcuni incontri per definire tutto. Ma il legame tra Kean e la Fiorentina è ormai forte, profondo, e merita di essere coltivato fino a diventare una storia duratura.