CorSport: “Motta prima scelta. Vieira? Primi contatti, ma manca l’intesa”

A nove giorni dalla separazione con Raffaele Palladino, la Fiorentina è ancora senza allenatore, ma la corsa alla panchina sembra ormai ridotta a due nomi principali: Thiago Motta e Patrick Vieira. Entrambi ex centrocampisti e compagni all’Inter del triplete, presentano profili simili per carisma e visione di gioco, ma con situazioni contrattuali differenti.Thiago Motta, reduce da una chiusura complicata alla Juventus,è molto apprezzato dalla dirigenza viola, mentre Vieira, attualmente al Genoa, è ancora indeciso sul proprio futuro e i primi contatti con la Fiorentina non hanno portato a un’intesa concreta.