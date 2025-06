VN – Avanti tutta per Pioli: durata del contratto e stipendio

Importanti novità per quanto riguarda la Fiorentina, perché per Stefano Pioli gli ultimi contatti sono stati più che positivi. Dunque, avanti tutta per arrivare ad ufficializzare la cosa. Come raccolto dalla nostra redazione, per l'ex tecnico del Milan uno stipendio da 3 milioni annui e una durata del contratto di due anni con opzione o direttamente di tre. Questa la bozza d'intesa iniziale tra le due parti, pronte a riabbracciarsi dopo 6 anni.