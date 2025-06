VN – Fiorentina, avanti tutta su Pioli. Pronto un biennale e… il piano B

La Fiorentina fa all-in su Pioli per la panchina. Bozza di contratto già pronta, in alternativa stuzzica Vieira

Avanti tutta su Stefano Pioli per la panchina della Fiorentina. Senza fretta, ma l'ex tecnico del Milan è la prima scelta per il club viola, con una bozza di biennale già pronta qualora il tecnico si liberasse dall'Al-Nassr per tornare in Italia. Prima restano da sciogliere alcuni nodi per il club arabo, ossia la scelta di un nuovo allenatore, e questioni burocratiche relative ad esonero e buonuscita. Attualmente Pioli guadagna 9 milioni netti più due di bonus facili a stagione, ma il suo ritorno a Firenze non è comunque vincolato al contratto faraonico dello sceicco.