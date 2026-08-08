Non solo Piccoli però: la Fiorentina ha necessità di vendere quantomeno per sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi. In questo momento i tre giocatori più ai margini, Sottil, Barak e Nzola, fuori dal progetto da inizio ritiro, sono difficilmente piazzabili.

Più facile cedere Fortini e Brescianini - entrambi piacciono al Sassuolo e potrebbero tornare comodi nella trattativa per Thorstvedt, il primo rimane sempre nel mirino del Torino.

Intanto ieri è arrivata l'ufficialità dell'addio di Nicolas Valentini, che saluta Firenze dopo un anno e mezzo, due prestiti al Verona e zero gare ufficiali in viola: sarà un nuovo giocatore dell'Alaves, club di Liga che lo ha acquistato a titolo definitivo per circa 2 milioni e mezzo. Lo scrive il Corriere dello Sport.