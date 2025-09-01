CorSport: “Partita modesta, di una modesta Fiorentina. Pioli si sta ancora cercando”

Il tecnico della Fiorentina ha proposto un attacco inedito con Kean e Piccoli, supportati da Gudmundsson. L’intesa tra le due punte è però apparsa lontana, e la difesa del Torino – con Coco e Maripan – ha limitato bene i tentativi viola. La squadra di Pioli ha spesso cercato la profondità con lanci lunghi da De Gea o Pongracic, meccanismo che necessita ancora di rodaggio. Anche Baroni ha scelto la via diretta, evitando costruzioni dal basso dopo i disastri visti con l’Inter, affidandosi al gioco aereo di Simeone e al debutto di Asllani in regia, ancora alla ricerca del giusto inserimento.