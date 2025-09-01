CorSport: “Partita modesta, di una modesta Fiorentina. Pioli si sta ancora cercando”

Le occasioni sono state pochissime: una per la Fiorentina con Piccoli, due per il Torino, entrambe neutralizzate da uno straordinario De Gea, autentico protagonista della serata. La Viola ha mostrato limiti evidenti a centrocampo, dove nessuna delle combinazioni provate ha garantito qualità o idee, e un Gudmundsson opaco, lontano dal giocatore ammirato a Genova. L’unico vero punto di riferimento resta Dodò, capace di garantire velocità e spinta. In positivo, la Fiorentina può almeno registrare una maggiore solidità difensiva rispetto alle ultime uscite, anche se sul piano del gioco la strada resta lunga. Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA