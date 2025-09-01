CorFio: “Fiorentina lontana anni luce dall’idea di Pioli. C’è tantissimo da fare”

Pioli ha provato a scuotere i suoi proponendo una Fiorentina molto offensiva, con il tandem inedito Kean–Piccoli, due prime punte pure, affiancate da Gudmundsson in una veste di rifinitore-mezzala.Una scelta coraggiosa, che in Serie A oggi si vede raramente, ma che non ha prodotto i risultati sperati. Mandragora e Sohm hanno presidiato il centrocampo, mentre sugli esterni hanno agito Dodò e Gosens. L’intenzione era chiara: alzare il baricentro e attaccare, ma già in avvio è servito il solito De Gea per salvare la porta viola sull’occasione di Casadei.