La Fiorentina chiude il primo mini ciclo di campionato con due pareggi esterni e due punti in classifica, in attesa della sosta e della sfida interna contro il Napoli. Lo 0-0 contro il Torino lascia sensazioni contrastanti:da un lato la solidità mostrata e qualche progresso tattico, dall’altro i limiti tecnici e offensivi che continuano a frenare la squadra di Pioli.L’allenatore, però, ai microfoni ha sottolineato l’atteggiamento positivo dei suoi e la voglia di provare soluzioni nuove, soprattutto con l’inedita coppia d’attacco Kean–Piccoli.
Corriere Fiorentino
Due pareggi per la Fiorentina, piccoli passi per Pioli. Che rimane positivo
Pioli ha evidenziato come l’intesa tra i due attaccanti sia ancora da costruire, ma ha apprezzato l’impegno e le potenzialità intraviste. La gara è stata condizionata dall’approccio fisico del Torino e dal numero elevato di interruzioni, con tanti duelli a metà campo e poche trame di gioco pulite. Il tecnico viola ha rimarcato l’importanza della duttilità tattica: difesa a tre o a cinque senza palla, maggiore mobilità con la palla tra i piedi, e la possibilità di alternare schemi a seconda degli avversari, variando dall’attacco a due punte al supporto di un centrocampista in più.
Il bilancio, secondo Pioli, resta positivo: la squadra ha mostrato mentalità e compattezza nonostante quattro trasferte consecutive e un calendario faticoso. De Gea, migliore in campo, ha ribadito l’importanza del punto conquistato in una sfida difficile, mentre Ranieri ha sottolineato le difficoltà di un avvio così intenso e la necessità di sfruttare la sosta per crescere. Con Napoli, Roma, Milan, Inter e altre big all’orizzonte, la Fiorentina sarà chiamata a compiere un salto di qualità per trasformare la solidità difensiva in risultati concreti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA