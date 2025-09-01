Due pareggi per la Fiorentina, piccoli passi per Pioli. Che rimane positivo

Pioli pareggia ancora dopo Cagliari

Redazione VN 1 settembre 2025 (modifica il 1 settembre 2025 | 07:40)

La Fiorentina chiude il primo mini ciclo di campionato con due pareggi esterni e due punti in classifica, in attesa della sosta e della sfida interna contro il Napoli. Lo 0-0 contro il Torino lascia sensazioni contrastanti:da un lato la solidità mostrata e qualche progresso tattico, dall’altro i limiti tecnici e offensivi che continuano a frenare la squadra di Pioli.L’allenatore, però, ai microfoni ha sottolineato l’atteggiamento positivo dei suoi e la voglia di provare soluzioni nuove, soprattutto con l’inedita coppia d’attacco Kean–Piccoli.

Pioli ha evidenziato come l’intesa tra i due attaccanti sia ancora da costruire, ma ha apprezzato l’impegno e le potenzialità intraviste. La gara è stata condizionata dall’approccio fisico del Torino e dal numero elevato di interruzioni, con tanti duelli a metà campo e poche trame di gioco pulite. Il tecnico viola ha rimarcato l’importanza della duttilità tattica: difesa a tre o a cinque senza palla, maggiore mobilità con la palla tra i piedi, e la possibilità di alternare schemi a seconda degli avversari, variando dall’attacco a due punte al supporto di un centrocampista in più.

Il bilancio, secondo Pioli, resta positivo: la squadra ha mostrato mentalità e compattezza nonostante quattro trasferte consecutive e un calendario faticoso. De Gea, migliore in campo, ha ribadito l’importanza del punto conquistato in una sfida difficile, mentre Ranieri ha sottolineato le difficoltà di un avvio così intenso e la necessità di sfruttare la sosta per crescere. Con Napoli, Roma, Milan, Inter e altre big all’orizzonte, la Fiorentina sarà chiamata a compiere un salto di qualità per trasformare la solidità difensiva in risultati concreti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.