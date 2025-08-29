Viola News
CorSport: “Parisi può scatenare un effetto domino. La Fiorentina ha in pugno Lamptey”

Il mercato della Fiorentina potrebbe avere una grande accelerata in caso di cessione di Parisi. Ecco il possibile effetto domino, in caso di cessione del laterale campano
Redazione VN

Una delle prestazioni, che in negativo, ha maggiormente colpito i tifosi viola nella serata di ieri è quella di Fabiano Parisi, fresco di rinnovo fino al 2029 (manca soltanto l'ufficialità), ma non per questo lontano dalle voci di mercato.

L''idea di mister Pioli, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe quella di impiegare Fortini largo a sinistra. Il classe 2006 diventerebbe, così, il sostituto di Gosens, motivo per cui sarebbe obbligatorio trovare una squadra a Parisi. Una volta sistemata la situazione legata all'ex Empoli, la Fiorentina si getterà nel mercato per acquistare un vice-Dodò.

Il club viola ha in pugno Tariq Lamptey, ventiquattrenne in scadenza col Brighton. Gli inglesi puntano a un incasso di 10 milioni, ma la Fiorentina proverà a limare la cifra acquistando il suo cartellino a titolo definitivo. Nelle prossime può esserci l'accelerata finale: deve innescarsi l'effetto domino che coinvolga Parisi per il quale può delinearsi un prestito con opzione. Di sicuro il classe 2000 proverà a sistemarsi dove gli sarà garantito più spazio.

