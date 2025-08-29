Una delle prestazioni, che in negativo, ha maggiormente colpito i tifosi viola nella serata di ieri è quella di Fabiano Parisi, fresco di rinnovo fino al 2029 (manca soltanto l'ufficialità), ma non per questo lontano dalle voci di mercato.
Corriere dello sport
CorSport: “Parisi può scatenare un effetto domino. La Fiorentina ha in pugno Lamptey”
L''idea di mister Pioli, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe quella di impiegare Fortini largo a sinistra. Il classe 2006 diventerebbe, così, il sostituto di Gosens, motivo per cui sarebbe obbligatorio trovare una squadra a Parisi. Una volta sistemata la situazione legata all'ex Empoli, la Fiorentina si getterà nel mercato per acquistare un vice-Dodò.
Il club viola ha in pugno Tariq Lamptey, ventiquattrenne in scadenza col Brighton. Gli inglesi puntano a un incasso di 10 milioni, ma la Fiorentina proverà a limare la cifra acquistando il suo cartellino a titolo definitivo. Nelle prossime può esserci l'accelerata finale: deve innescarsi l'effetto domino che coinvolga Parisi per il quale può delinearsi un prestito con opzione. Di sicuro il classe 2000 proverà a sistemarsi dove gli sarà garantito più spazio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA