Biraghi, ancora tu: l’ex capitano ritrova la sua vecchia casa

Sarà curioso, ma anche speciale. In Torino-Fiorentina di sabato, Cristiano Biraghi sarà avversario dei viola in granata. Nella squadra che cerca di dimenticare la debacle di San Siro, l'ex capitano (che era già stato opposto con la maglia dell'Inter) ritroverà un pezzo del suo passato lungo sette anni. Le strade si sono separate abbastanza fragorosamente - ricorda Tuttosport - poi tutti hanno voltato pagina.