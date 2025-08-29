Sarà curioso, ma anche speciale. In Torino-Fiorentina di sabato, Cristiano Biraghi sarà avversario dei viola in granata. Nella squadra che cerca di dimenticare la debacle di San Siro, l'ex capitano (che era già stato opposto con la maglia dell'Inter) ritroverà un pezzo del suo passato lungo sette anni. Le strade si sono separate abbastanza fragorosamente - ricorda Tuttosport - poi tutti hanno voltato pagina.
Tuttosport
Biraghi, ancora tu: l’ex capitano ritrova la sua vecchia casa
Sabato contro il Torino Biraghi ritroverà la sua ex Fiorentina, che è stata casa per sette lunghe stagioni.
Partita speciale—
In attesa di un vice, oggi Biraghi fa da senatore e vuole fare una grande stagione. La scorsa è stata un po' in chiaroscuro: i primi momenti positivi, poi un finale amaro. Ora, dopo una sconfitta pesantissima, toccherà anche a lui migliorare le cose.
Solo un assente—
Intanto, fa sapere il quotidiano, Baroni ha tutto il gruppo a disposizione tranne Ismajli, ancora ai box per infortunio.
