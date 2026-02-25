CorSport: “Paratici miglior acquisto viola. La media punti con lui è da Champions”

Il Corriere dello Sport elogia il lavoro di Fabio Paratici

Considerando un Solomon a sufficienza piena, Brescianini e Harrison risicata (specie l’inglese), Fabbian non sufficiente, Rugani senza voto, il miglior acquisto della Fiorentina èFabio Paratici. E nonostante sia entrato al Viola Park solo il 4 febbraio è chiaro come i giocatori sopra citati siano opera sua, condividendo la volontà dell'allenatore. ---> LEGGI IL CALENDARIO STAGIONALE AGGIORNATO DELLA FIORENTINA

Assieme a Paratici a Firenze è arrivato un nuovo-vecchio modo di fare calcio: dentro al gruppo, al suo fianco, coinvolgendo, richiamando ai doveri e intervenendo ogni giorno nelle questioni tecniche. E il suo approccio ha portato a risultati evidenti. Dieci punti conquistati, otto gol fatti e tre subìti. In campionato media punti 2,33 a gara che è una media da zona Champions in su.

E' grazie all'esperienza e all'immersione totale che Paratici ha portato all'interno del Viola Park che si spiega la crescita di alcuni giocatori come Dodò, Pongracic, Ndour, Piccoli e Kean. Oltre al recupero di Ranieri dopo la fascia tolta e la conferma a buonissimi livelli di Fagioli e Mandragora. Lo scrive Il Corriere dello Sport.