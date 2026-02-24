Sorrentino: “Paratici fondamentale. Prima in società erano dei cani sciolti”

Stefano Sorrentino, ex portiere e compagno di Hiljemark, ha parlato a Radio Bruno dopo la vittoria della Fiorentina contro il Pisa. Ecco le sue parole:
Il cambio di allenatore doveva portare qualcosa subito, ma non è successo nulla. Io Vanoli lo conosco, lasciarlo lavorare in pace è stato utile per ottenere i risultati. Poi è arrivato Paratici, un nome importante. Infine i giocatori stanno mettendo in capo l'orgoglio. Paratici? Non è importante solo per lo spogliatoio, ma anche per la società a 360°. Prima erano dei cani sciolti, Fabio ha dato equilibrio. La squadra? La testa fa tutto, se non gira come dovrebbe diventa complicato. Vanoli ha lavorato molto sulla testa dei giocatori, facendo sentire tutti sullo stesso livello. Kean? E' tornato, menomale. La Fiorentina ha fatto bene sopratutto per lui. Fagioli? Ha un mese a disposizione per dimostrare a Gattuso di essere convocabile per l'Italia. De Gea? I cali sono normali. Quando ti ritrovi nella posizione della Fiorentina è normale. Può fare molto di più, ma è fondamentale per lo spogliatoio.
