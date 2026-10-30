Alieu Njie è stato tra i migliori della Fiorentina nel pareggio con l’Atalanta, insieme a De Gea, decisivo con le sue parate. Lo svedese ha segnato il momentaneo 1-1 con un colpo di testa sul secondo palo, valorizzando un preciso cross di Jimenez. È il suo primo gol in maglia viola e il terzo in Serie A: la prima rete nel massimo campionato risaliva al 25 ottobre 2024, con il Torino di Vanoli, mentre non segnava dal 4 gennaio 2026 e veniva da 19 presenze consecutive senza gol o assist. Al momento della sostituzione sono arrivati l’abbraccio con l’allenatore, con cui conserva un rapporto speciale, e gli applausi di tutto il Franchi.

Il ventunenne classe 2005 ha raccolto finora nove presenze con la Fiorentina tra campionato e Coppa Italia, per complessivi 576 minuti, servendo anche due assist: numeri che ne confermano la centralità nella squadra. Contro l’Atalanta ha effettuato due tiri, uno nello specchio, completato quasi il 76% dei passaggi e totalizzato 40 tocchi, riuscendo in tre dei quattro dribbling tentati. Una prestazione concreta e generosa, che però non è bastata per vincere, con i viola raggiunti dal gol di Zalewski.

Arrivato ad agosto dal Torino in prestito con diritto di riscatto trasformabile in obbligo a determinate condizioni, Njie deve conquistarsi la conferma. L’operazione potrebbe costare alla Fiorentina 20 milioni complessivi, con il 10% sulla futura rivendita destinato ai granata. Dopo un avvio positivo e un periodo condizionato dalle difficoltà collettive, il gol all’Atalanta può offrirgli fiducia per tornare a incidere con continuità sulla fascia. Lo scrive il Corriere dello Sport.