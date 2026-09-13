Dodô era atteso come titolare sulla fascia destra nella prima partita del Vanoli-bis, ma a Venezia il tecnico ha preferito schierare Jimenez. Il brasiliano è apparso meno coinvolto e propositivo rispetto al giocatore che Vanoli aveva allenato nella scorsa stagione. Nonostante le voci su una possibile esclusione dalla lista dei convocati, Dodô è andato regolarmente in panchina e resta parte del progetto viola.

A rendere delicata la situazione è il contratto in scadenza nel giugno 2027, con la possibilità di accordarsi con un’altra società già da febbraio. Durante l’estate Dodô aveva manifestato la volontà di lasciare Firenze per provare a compiere un salto di qualità, ma al Viola Park non sono arrivate offerte considerate soddisfacenti. Nel frattempo la Fiorentina ha acquistato Jimenez e João Mário, facendo scivolare il brasiliano nelle gerarchie.

Dopo la gara di Venezia, Dodô ha pubblicato alcuni messaggi sui social interpretati come riferimenti alla propria situazione: «Dio ha in serbo qualcosa di meglio per me, a lui affido il mio futuro» e successivamente «Sto bene, benissimo. Non credere a quello che senti». Al momento non esiste un caso né una preclusione al suo impiego: la scelta spetterà a Vanoli, mentre i discorsi per il rinnovo restano fermi e ogni valutazione sul futuro è rinviata ai prossimi mesi. Lo scrive il Corriere dello Sport.