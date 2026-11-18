La Fiorentina prosegue la preparazione per la trasferta di lunedì a Monza. La doppia seduta prevista ieri è stata sostituita da un unico allenamento mattutino più lungo, con lavoro di potenziamento in palestra, esercitazioni tattiche e attività aerobica. Vanoli sta studiando i punti deboli del Monza per dare continuità alla serie di risultati utili. Anche la seduta di oggi al Viola Park è in programma al mattino.

Cher Ndour e Arthur Atta hanno lavorato parzialmente in gruppo. Per Ndour, rientrato in anticipo dal ritiro dell’Under 21 per un problema alla caviglia, ci sono buone possibilità di esserci a Monza. La convocazione di Atta resta invece al 50 per cento. Il francese, fermo dal 20 settembre contro il Napoli per un sovraccarico muscolare all’addome, prosegue il reintegro graduale. Si sono allenati a parte Pongracic e Parisi. Il centrale, alle prese con una lesione miofasciale al bicipite femorale destro, difficilmente recupererà per lunedì. Potrebbe rientrare il 29 contro l’Udinese, ma è più probabile il 7 dicembre al Franchi contro il Cagliari. Il recupero di Parisi procede regolarmente dopo il ritorno al lavoro atletico con la squadra nella seduta di lunedì.

Intanto fa discutere la terza maglia viola per due dettagli che alcuni hanno letto come richiami a Pisa: la spirale aurea, associata a Leonardo Fibonacci, e il simbolo sulla spalla, accostato alla croce pisana. Fiorentina e Joma hanno spiegato che il design richiama l’armonia e le proporzioni del Rinascimento fiorentino. Il motivo sulla spalla è un fiore a otto punte ispirato alle maioliche rinascimentali, al Battistero e al Duomo di Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport.