Stefano Pioli ha chiesto un difensore in più. La società lavora sotto traccia per garantire a Pioli un difensore velocee di qualità. L’allenatore ha chiesto un rinforzo per completare il reparto: non è da escludere che la Fiorentina attinga al mercato degli svincolati.
CorSport: "Lindelof sta trattando in Italia. C'è lo zampino di Pradè?"
CorSport: “Lindelof sta trattando in Italia. C’è lo zampino di Pradè?”
Il centrale si è svincolato dal Manchester United
In questo senso torna in auge il nome del classe '94 Victor Lindelöf che si è svincolato dal Manchester United dopo otto anni trascorsi con la maglia dei Red Devils. Il giocatore sta trattando in Italia, chissà che non ci sia lo zampino di Pradè.
Potrebbe farne le spese Pablo Marí la cui titolarità è messa a serio rischio dal tridente Comuzzo, Pongracic, Ranieri. L’ex Monza ha molti estimatori in Brasile. Lo riporta il Corriere dello Sport.
