Poesio: “Meglio mettersi al tavolo con Mandragora, che cercare un centrocampista”

Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, ha analizzato la situazione che riguarda Rolando Mandragora e il suo futuro.Ecco le parole del giornalista:
Toccherà a Pioli (che ieri gli ha lanciato un segnale non sostituendolo e lasciando Dzeko in panchina) riuscire a trovare la chiave giusta per sbloccare un talento che, fino a oggi, a Firenze è stato visto solo a tratti. La lentezza della manovra offensiva vista ieri in Sardegna è anche sua responsabilità. Perché è vero che i suoi compagni si sono mossi poco e spesso male, ma la sua attitudine di mezzala a portare palla prima di passarla ha finito per ingolfare i viola. La Fiorentina e Pioli hanno scelto di scommettere sulla sua evoluzione tattica ma con il mercato ancora aperto sarebbe poco saggio non valutare occasioni nel ruolo di regista. Tanto più che il centrocampo, reparto fondamentale, resta comunque da rinforzare. A proposito, impossibile in questo contesto non citare Mandragora che, sebbene sia da settimane sul piede di partenza, anche ieri ha dimostrato quanto possa essere utile anche in fase di finalizzazione. Forse invece di continuare a cercare sul mercato un centrocampista «funzionale» potrebbe essere auspicabile un ritorno al tavolo della trattativa per il contratto. Tutte analisi che il club e l’allenatore porteranno avanti nei prossimi giorni per un’opera di costruzione che, va detto, è ancora all’inizio. Resta dunque intanto un punto in classifica su un campo che, almeno per quanto si è visto ieri, non sarà dei più facili. Ora il giovedì (che si annuncia non troppo dispendioso) di Conference e poi un’altra trasferta, a Torino. Nella speranza di vedere qualche passo avanti.
