CorSport: “La Fiorentina è pronta ad investire per Folorunsho. Scambio con Quarta?”

Scambio con Quarta?

Per un giocatore che potrebbe arrivare dal Napoli alla Fiorentina ce ne sarebbe un altro che potrebbe fare il percorso inverso. Il calciatore in questione è Lucas Martinez Quarta. La società partenopea infatti sarebbe alla ricerca di un centrale e nella lista del direttore Manna è presente anche il nome dell'argentino. Non come primo obiettivo, visto che il sogno del Napoli porta la firma del centrale brasiliano della Juventus Danilo, ma comunque molto alto nella lista. Chissà che l'argentino non possa diventare una pedina di scambio nella potenziale operazione per Folorunsho, in caso di mancato accordo con Danilo. Ad ora è difficile prevedere la reale fattibilità di quest'ultimo scenario, sta di fatto che i club sono in continuo contatto per aggiornarsi sulle rispettive situazioni. Lo riporta il Corriere dello Sport