Vitoria G.-Fiorentina, pagelle VN: Mandragora con i denti, incubo Quarta

MANDRAGORA 6: manca totalmente il filtro tra difesa e attacco ed è anche colpa sua, ma Rolando prova a mettere qualche pezza dove serve. Soprattutto dopo gli interventi di Richardson, un ruolo da balia che non giova a nessuno. Con Adli in campo è più libero e trova il gol del pareggio con i denti. Soffrendo sì, ma con tanta voglia.

QUARTA 4,5: in confusione più totale. Mentalmente sembra già fuori dalla Fiorentina e l'errore che stava per costare caro ai suoi ne è la dimostrazione. Un errore dietro l'altro, così non va.